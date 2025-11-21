Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»

21 ноября 2025 12:01
151
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»

ERID 2VSb5z5PD9s

Билайн расширяет каналы продаж и первым среди мобильных операторов начинает сотрудничество с федеральной сетью магазинов электроники и товаров для умного дома «Всёсмарт». В рамках партнёрства SIM-карты Билайна уже появились более чем в половине из 55 торговых точек сети, а до конца месяца станут доступны во всех.

В магазинах «Всёсмарт» представлен специальный формат SIM-карт саморегистрации. Такое решение позволяет покупателям активировать связь без визита в офис и выбрать подходящий тариф прямо при установке карты в устройство.

Партнёрство ориентировано на владельцев умных гаджетов, которым требуется специализированный тариф и удобное подключение. Совместная инициатива направлена на повышение лояльности клиентов, рост числа подключений и развитие экосистемы умных устройств.

«Сотрудничество с “Всёсмарт” — логичный шаг в развитии наших розничных каналов. Мы предлагаем клиентам готовое решение для их умных устройств, делая подключение к сети Билайн максимально простым и удобным. Это пример партнёрства, где выигрывают все: клиенты получают комфорт и надёжность, партнёр — рост продаж и повышение привлекательности ассортимента, а рынок — новый стандарт удобства в сфере IoT», — отметил директор по развитию партнёрского канала Билайна Роман Прыганов.

Для сети «Всёсмарт» размещение SIM-карт Билайна — это расширение ассортимента и повышение удобства для покупателей. Теперь клиенты могут сразу приобрести SIM-карту для своего устройства — без дополнительных походов в другие магазины.

«Концепция сети “Всёсмарт” предполагает не просто продажу умных устройств, а помощь в создании цифровой экосистемы. Совместно с Билайном мы делаем шаг к тому, чтобы подключение к умному дому для пользователя было максимально удобным и осуществлялось уже на самом первом этапе непосредственно в магазине», — подчеркнул заместитель генерального директора «Всёсмарт» Владимир Чайка.

В настоящее время сеть «Всёсмарт» насчитывает 55 магазинов в 20 городах России и продолжает развиваться.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник фото для анонса — freepik.com.

