АвтоВАЗ в этом году отправит на экспорт 20 тысяч машин

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Экспортные продажи АвтоВАЗа в этом году достигнут отметки в 20 тысяч автомобилей. Об этом в интервью "России 24" сообщил глава концерна Максим Соколов.

Он отметил, что в следующем году компания планирует увеличить поставки на внешние рынки машин, пишет Смотрим.

"Наши экспортные продажи в этом году достигнут планки 20 тысяч. Мы планируем в следующем году в полтора раза их увеличить. Это будет примерно тот объем, который экспортировал АвтоВАЗ в предыдущие 10-15 лет", – отметил Соколов.

Он подчеркнул, что АвтоВАЗ развивает новые направления производства и рассчитывает запустить партнерские проекты в большом количестве стран.

Ранее Максим Соколов заявил, что в этом году инвестиционная программа АвтоВАЗа достигнет 40 миллиардов рублей.