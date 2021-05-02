АВТОВАЗ намерен законсервировать своё предприятие в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поздравил православных с Пасхой
Путин поздравил православных с Пасхой
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками
Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
В Самарской области проверили больше 1000 мест концентрации несовершеннолетних
В Самарской области проверили больше 1000 мест концентрации несовершеннолетних
Православные празднуют Пасху – главный праздник христиан
Православные празднуют Пасху – главный праздник христиан
Сосед помог жителю Жигулевска погрузить вещи в машину и обокрал его
Сосед помог жителю Жигулевска погрузить вещи в машину и обокрал его
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

АВТОВАЗ намерен законсервировать своё предприятие в Тольятти

2 мая 2021 10:20
219
АВТОВАЗ намерен законсервировать своё предприятие в Тольятти

АВТОВАЗ намерен законсервировать предприятие «LADA Запад Тольятти». Об этом сообщается в официальном релизе завода.

«LADA Запад Тольятти» занимается сборкой Niva Travel, выпуск которой АВТОВАЗ намерен перенести на основную производственную площадку. Новый проект переедет на линию завода Niva Legend. Закончить все технологические процедуры автогигант намерен до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «LADA Запад Тольятти» будет законсервирован.

Когда перенос будет окончательно осуществлён, весь персонал производственной линии LADA Niva Travel станет сотрудниками АВТОВАЗа и получит доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Почему руководство завода приняло такое решение, не уточняется. Но напомним, что недавно на ВАЗ вернулся в качестве генерального директора Николя Мор, пишет ГТРК Самара.

Фото lada.ru

Теги: Lada Автоваз Нива

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам 2020 АВТОВАЗ продал автомобилей Lada на 5% меньше, чем в 2019
29 апреля 2021, 09:55
По итогам 2020 АВТОВАЗ продал автомобилей Lada на 5% меньше, чем в 2019
Просадка в 2020 на 5% продаж концерна «АвтоВАЗ» никак не сказалось на благосостоянии официальных вазовских дилеров в Самарской области.  Новости компаний
589
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
27 апреля 2021, 11:57
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
Машины станут дороже в среднем на 2-5%. Транспорт
608
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
130
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
99
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
2 мая 2021  12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
Транспорт
114
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
2 мая 2021  10:12
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
Общество
196
Рабочий день Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.
1 мая 2021  16:27
Дмитрий Азаров: «Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города»
Общество
425
Весь список