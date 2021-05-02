АВТОВАЗ намерен законсервировать своё предприятие в Тольятти

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АВТОВАЗ намерен законсервировать предприятие «LADA Запад Тольятти». Об этом сообщается в официальном релизе завода.

«LADA Запад Тольятти» занимается сборкой Niva Travel, выпуск которой АВТОВАЗ намерен перенести на основную производственную площадку. Новый проект переедет на линию завода Niva Legend. Закончить все технологические процедуры автогигант намерен до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «LADA Запад Тольятти» будет законсервирован.

Когда перенос будет окончательно осуществлён, весь персонал производственной линии LADA Niva Travel станет сотрудниками АВТОВАЗа и получит доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Почему руководство завода приняло такое решение, не уточняется. Но напомним, что недавно на ВАЗ вернулся в качестве генерального директора Николя Мор, пишет ГТРК Самара.

Фото lada.ru