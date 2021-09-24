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"Автотор" начнет в Калининграде выпуск электромобилей для маломобильных групп в 2024 году

24 сентября 2021 21:33
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Сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Автотор" начнет в Калининграде выпуск электромобилей для маломобильных групп в 2024 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

"Сегодня Владимир Иванович [Щербаков, основатель "Автотора"] информировал нас о том, что с 2024 года будет начало производства обеспечено именно электромобилей для маломобильных групп", - сказал министр.

Мантуров также сообщил, что "Автотор" изменит свой специнвестконтракт, увеличив инвестиции на 20 млрд рублей - до 32 млрд рублей.

 

Фото:    pixabay

 

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