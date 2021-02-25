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40 лет истории Apple, которые вы прочитаете за 10 минут

История компании Apple началась более 40 лет назад. За это время задумка Стива Джобса и Стива Возняка переросла из гаражного кооператива в огромную корпорацию стоимостью $2 трлн, передает iphones.ru.

Несмотря на то, что многие ругают Apple за отсутствие инноваций, именно эта компания по прежнему продолжает задавать тренды всей индустрии. Титул «трендмейкера» Apple занимает практически с самого момента её появления и именно благодаря Стиву Джобсу.

Её история богата, но в этой статье я постарался объединить ключевые её моменты, чтобы каждый мог нагнать путь Apple от идеи до мирового гиганта буквально за 10 минут.

1 апреля 1976 года. Появление Apple

Несмотря на свою сложность, этот логотип, если его таковым можно назвать, до сих пор является узнаваемым.

Компания Apple была официально зарегистрирована 1 апреля 1976 года. Первым логотипом Apple было изображение Исаака Ньютона, сидящего под деревом.

Его сделал Рональд Уэйн, по совместительству один из самых первых акционеров компании.

На тот момент у Рональда было 10% акций Apple, которые он продал в 1976 году за 800 долларов.

Если бы он этого не сделал, сегодня Уэйн мог быть обладателем состояния на сумму $100 миллиардов и входить в список самых богатых людей мира.

Май, 1976 год. Первый продукт компании и новый логотип

В мае 1976-го ребята выпустили свой первый серийный компьютер: Apple I.

Он не стал первым персональным компьютером и был ничем не примечателен на тот момент. Но его продажи позволили команде Джобса и Возняка заработать денег, чтобы создать Apple II.

Apple II вышел в 1977-м, имел цветной графический режим, бесшумный блок питания, цельный корпус и упрощённый интерпретатор языка Бейсик. А ещё он стоил меньше, чем многие компьютеры того времени.

Всё это сделало Apple II одним из первых успешных ПК для масс, а не только для учёных, инженеров и гиков.

Перед выходом Apple II, компания обновила свой логотип на узнаваемую эмблему надкусанного яблока в яркой раскраске, чтобы выделиться на фоне конкурентов и сделать отсылку к цветному графическому интерфейсу Apple II.

Логотип сделал дизайнер Роб Янов, который также занимался проектированием продуктов у IBM и Intel.

Apple II был продан тиражом в 6 миллионов штук. Это был колоссальный успех на рынке, из-за чего Apple II выпускался вплоть до 1990 года.

Благодаря такому ажиотажу в декабре 1980-го Apple выходит на биржу, в первый день продаёт 4 миллиона акций и зарабатывает на этом более миллиарда долларов.

Январь 1983 года. Apple Lisa и Macintosh

В январе 1983 года компания выпускает Apple Lisa, созданный под руководством Джобса. Он является первым в мире коммерческими компьютером с графическим интерфейсом и мышкой.

Но из-за высокой цены и невозможности кастомизации было продано всего 11 тысяч Apple Lisa. Компьютер был в тени Apple II.

В 1984 Apple выпускает Macintosh. За полгода компании удаётся продать более 100 тысяч компьютеров, но этого всё равно было мало и он, как Apple Lisa, стал для Apple убыточным.

Несмотря на это, сегодня мы знаем, что Macintosh был революционным компьютером: лёгкий моноблок с графическим интерфейсом и предустановленным софтом для работы. Такого раньше не делал никто!

В то время Джобс придумал концепцию Мака с сенсорным экраном в форме книги. Спустя 36 лет эта идея увидит свет в лице iPad. Кстати, советуем ещё почитать распаковку оригинального Macintosh 1984 года.

К выходу Macintosh, Стив Джобс заказал рекламу по мотивам книги 1984 у Ридли Скотта, режиссёра, снявшего «Бегущего по лезвию». По сюжету рекламы девушка уничтожает «Большого брата».

Это отсылка к борьбе Apple с консервативной компанией IBM, которая на тот момент была самой большой корпорацией в сфере высоких технологий.

Сентябрь 1985 года. Джобс уходит из Apple

После выхода Macintosh, Джобс и Возняк из-за конфликтов с руководством покидают компанию. Совет директоров на место генерального директора выбирает Джона Скалли, которого переманили в 1983 году из Pepsi на место маркетолога. Именно он и стал инициатором увольнения Джобса.

Под руководством Скалли компания начинает фокусироваться на массовом рынке и заработке денег. К сожалению, ни к чему хорошему это не привело.

Из-за управленческих ошибок Microsoft смогла украсть концепцию macOS, воплотив её в Windows, когда Скалли согласился на лицензирование некоторых патентов Apple.

1993 год. Apple Newton и Powerbook

Скалли был инициатором создания ряда провальных продуктов, к которым можно отнести Apple Newton.

В 1993-м корпорация выпустила свой первый карманный компьютер. Но из-за сырого программного обеспечения и высокой цены его проект провалился, хоть и впоследствии стал легендарной вещью для коллекционеров.

Справедливости ради стоит сказать, что при Скалли не всё было плохо. В 1991-м был выпущен PowerBook — один из первых ноутбуков на рынке, который весил лишь 2,5 кг!

Для индустрии это был глоток свежего воздуха, потому что большинство других ноутбуков того времени могли весить по 7 килограмм.

1998 год. Возвращение Стива и выпуск iMac

В 1998-м Стив Джобс возвращается в Apple, берёт на работу дизайнера Джони Айва и вместе с ним начинает разработку iMac, самого красивого и необычного компьютера того времени.

iMac моментально стал хитом и вернул компанию из финансового забвения: за первую неделю было продано 150 тысяч компьютеров.

С приходом Джобса в истории Apple начинается белая полоса. Apple начинает возвращать себе былое величие, а СМИ шумят заголовками о чудесном исцелении почти разрушившейся корпорации.

2001 год. iPod

В 2001 году Apple выпускает iPod. Его рекламным слоганом становится фраза «Тысяча песен в твоём кармане», которую Джобс произнёс во время презентации со сцены.

За более чем десятилетнюю историю iPod Apple продала более 300 миллионов плееров, а устройство поменяло навсегда как рынок музыкальных плееров, так и вообще всю индустрию технологий. Тысячи конкурентов пытались повторить успех «айпода», но безуспешно.

2003 год. Эра iTunes и релиз Apple TV

К 2003-му Apple запускает цифровой магазин музыки iTunes, который в дальнейшем станет самой большой медиаплатформой в мире по продаже музыки, фильмов, книг и местом для прослушивания подкастов.

Позднее Apple выпустит ТВ-приставку Apple TV, с помощью которой можно смотреть и слушать купленный в iTunes контент на большом экране.

2007 и 2008 годы. Первые iPhone

В 2007-м Apple выпускает iPhone, первый смартфон с ёмкостным сенсорным экраном и операционной системой iOS.

Первое поколение из-за урезанной функциональности и небольшого рынка продаж не становится хитом в штучном выражении. Но удочка закинута, и рынок переполошился не на шутку.

Компания исправляется в iPhone 3G, добавив поддержку сетей третьего поколения, App Store и расширив географию продаж далеко за пределы США, включая и Россию. А затем обновляет его в 2008 году моделью 3Gs с улучшенными камерой и процессором.

Возвращаясь назад, есть причины полагать, что сам аппарат был худшим в истории айфонов. Но он добился главного – начал массовую экспансию смартфонов компании на весь мир.

2010 год. Выход iPad

В 2010-м Apple выпускает iPad, именно с него началось активное развитие всей индустрии «таблеток». iPad позиционировался как ультимативный гаджет для веб-сёрфинга и чтения книг.

Сегодня iPad во многих задачах способен заменить компьютер – например, многие художники используют этот планшет в качестве рабочего инструмента. Также читайте наш обзор iPad первого поколения.

2010 год. Тот самый iPhone 4!

Позднее в 2010-м Apple выпускает iPhone 4.

«Четвёрка» стала первым смартфоном у Apple с Retina-экраном. Плотность пикселей на дюйм составляла 326 точек: по тем временам это было чем-то невероятным. Пикселей было вовсе не видно, если, конечно, не разглядывать экран вплотную!

Вкупе с дизайном и производительной начинкой можно сказать, что этот смартфон опередил время. По сей день он считается знаковым моментом окончательного перелома всего рынка в сторону повторения успеха Apple во что бы то ни стало. Включая и копирование идей.

Через год Apple выпустила iPhone 4s, улучшив процессор и исправив расположение антенн ради решения причины громкого скандала с качеством приёма сигнала.

2012 год. Большой iPhone 5 и маленький iPad mini

В 2012-м Apple впервые увеличила экран iPhone и уменьшила экран iPad, выпустив iPad Mini. Есть мнение, что планшет появился под давлением рынка компактных планшетов на Android.

В то время прямыми конкурентами iPad mini были «таблетки» от Google Nexus, обладавшие 7-дюймовым экраном.

Однако iPad на их фоне был выигрышнее благодаря тому, что он позиционировался компанией как маленький iPad, но не дешёвый. Он был таким же мощным, а работал так же долго.

iPhone 5 сохранил прежнюю ширину корпуса, но стал больше по высоте, поэтому устройство вмещало в себя больше контента.

В 2013-м Apple выпустила iPhone 5s в таком же дизайне, а ещё отказалась от скевоморфизма в пользу минимализма в iOS 7.

2016 год. iPhone SE

Самый первый SE, вышедший в 2016 году, имел точно такой же дизайн, как и iPhone 5, но улучшенное железо. Он до сих пор получает обновления и остаётся актуальным устройством на iOS 14.

В этом же году был представлен iPhone 6s, но в долгосрочном периоде он не добился такой же народной любви, как первый SE.

2014 год. Минимализм приходит в macOS

В 2014-м Apple выпускает macOS Yosemite.

Вместе с ней компьютеры Mac обретают минималистичный, яркий интерфейс. Ранее это была прерогатива iOS 7.

К слову, в 2020 году Apple завершила процесс «минимализации» –представила macOS Big Sur, в котором привела стиль системы до максимального… минимализма.

2015 и 2016 годы. Apple Watch и AirPods — послы будущего без проводов

В апреле 2015 года Apple презентует первые Apple Watch. К тому моменту рынок уже был перенасыщен умными часами. Но Apple опять смогла переиграть всех и сделать самые функциональные, красивые часы с отличной операционной системой.

Сегодня они возглавляют рейтинги по продажам не только умных, но и обычных наручных часов.

В 2016 году компания выпустила свои первые полностью беспроводные наушники AirPods, которые моментально стали пользоваться огромным спросом.

За 2019 год компания продала более 60 млн штук наушников, и эта цифра только растёт. AirPods по-настоящему запустили беспроводную революцию наушников, чему поспособствовал отказ от аудиоразъёма в iPhone 7.

2020 год. Своя архитектура в Mac

В 2020 компания представила первые компьютеры Mac на собственном чипе Apple M1, отказавшись от процессоров Intel. Сотрудничество с Intel продлилось более 20 лет.

MacBook Air и MacBook Pro на M1 оказались не только существенно быстрее моделей на Intel, но и показали отличное время автономной работы. Теперь весь мир ждёт продолжения.

Но компьютеры на ARM-чипах Apple – это ещё не самое интересное, что нас ждёт. Судя по обилию новостей за последний месяц, в ближайшие годы нас ждут умные очки, гарнитура смешанной реальной и даже электромобиль.

Так что новые «революции» ещё впереди.

Фото: iphones.ru