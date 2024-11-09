Волжский хор завершил гастрольный тур с концертной программой "Волга – русская душа"

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Государственный академический Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова завершил масштабный гастрольный тур с концертной программой «Волга – русская душа», захвативший 12 городов.



Концерты в Балаково, Борисоглебске, Майкопе, Черкесске, Пятигорске, Элисте и в селе Песчанокопское, прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, реализуемому ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.



Гастрольный тур охватил не только крупные города, но и малые населённые пункты, предоставляя возможности прикоснуться к народному искусству Поволжья.



Зрители, среди которых были также участники СВО и члены их семей, смогли оценить сочетание традиций и современности, а также мастерство исполнителей, их харизму и глубокое понимание народного творчества.



После первого концерта гастрольного тура Волжского хора в городе Балаково зрительница Елена Триль оставила восторженный отзыв у себя на странице в социальной сети:

«Вчера была на концерте Волжского хора из Самары с программой «Волга русская душа». Как прекрасно видеть профессионалов и больших мастеров своего дела! Особенно впечатлили костюмы! Высший класс!!! Эстетическое и всяческое удовольствие! Программа замечательная! Народ отзывчивый и активно поддерживал и реагировал. Это то, что у нас в генах, в крови, в душе…».

Фото: минкульт СО