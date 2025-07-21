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В субботу, 26 июля, в 18.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum (0+).

Taraxacum в переводе с латинского означает «одуванчик». При дуновении ветра семена одуванчика разлетаются по миру и, прорастая в земле, дают новую жизнь. По словам коллектива, название символизирует процесс рождения новых эмоций через музыку. Самарская фолк-группа придает народным песням новое дыхание. Большая часть их репертуара состоит из экспериментальных аранжировок народных песен. Также музыканты исполняют джазовые и авторские произведения.

Композиции, которые прозвучат на концерте, записаны в разных уголках России. В программу войдут и эксклюзивные мелодии, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

В составе коллектива Алиса Манахова (вокал), Галина Каптюхина (перкуссия) и Татьяна Лизунова (цифровой баян).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.