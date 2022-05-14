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Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

14 мая 2022 22:44
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Ему было 74 года.

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор певца Александр Яковлев.

"К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя [Театра песни] не стало", - сказал собеседник агентства.

По словам Яковлева, это случилось в субботу, "менее трех часов назад". Дата прощания и похорон будет определена позднее.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, вскоре семья переехала в Казань. Там Ибрагимов окончил музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию, а также начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх "Князь Игорь" и "Евгений Онегин", а также Эскамильо в "Кармен", Валентина в "Фаусте", Елецкого в "Пиковой даме".

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к артисту после участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Помимо музыки Ибрагимов занимался кинематографом, снялся в ряде фильмов, наиболее известным из которых стал "Итальянский контракт" 1993 года.

 

Фото:   ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

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