САТОБ: балет «Раймонда» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска»

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Балет «Раймонда» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Балет на музыку Александра Глазунова, премьера которого состоялась в июне 2023 года, включен экспертами «Золотой Маски» в перечень самых заметных спектаклей сезона 2022-2023.

Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижёр-постановщик и дирижёр спектакля — художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народных художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижёра-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ/Автор фото Александр Крылов