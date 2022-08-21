Музей Рязанова: кинопоказы, встречи, мастер-классы

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НОЧЬ КИНО МУЗЕЯ РЯЗАНОВА: кинопоказы, встречи, мастер-классы – всё для любителей кино!



26 АВГУСТА

18:00 – дискуссия «Зачем сегодня смотреть кино» в Центральной городской библиотеке им. Крупской (Маяковского, 19).



19:00 – КИНО О КИНО: «Поющие под дождём» (сквер Рязанова).



27 АВГУСТА (все события в сквере Рязанова, кроме лекции)

13:00 – показ мультфильмов от анимационной студии «Печка».



14:00 – мастер-класс от студии «Печка» «Мой первый Оскар!» Перекладка+стопмоушен.



16:00 – детский киносеанс «Весёлые истории» (реж. В. Дорман, 1962).



18:00 – КИНО О КИНО: «Человек с бульвара Капуцинов» (реж. А. Сурикова, 1987).



18:30 – лекция Екатерины Куричевой «Современная российская авторская анимация. О чём говорят режиссёры» (Маяковского, 19).



20:00 – музыкальная программа: Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов (вокал, гитара).



21:00 – КИНО О КИНО: «Раба любви» (реж. Н. Михалков, 1975).



Вход на все мероприятия – свободный. Вход на мероприятия в ЦГБ им. Крупской по предварительной записи по тел.: 332-05-16.