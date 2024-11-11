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Житель Ставропольского района обокрал сетевой магазин в Тольятти

11 ноября 2024 10:18
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Житель Ставропольского района обокрал сетевой магазин в Тольятти

В полицию Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении алкогольной продукции на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения на которых запечатлен момент противоправных действий.

Сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. 

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, однако после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе 29-летний житель Ставропольского района, ранее судимый за имущественные преступления, вину в содеянном признал, и пояснил сотрудникам полиции, что в ночное время суток, путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил алкоголь. 

Похищенное было возращено законному владельцу. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского   района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

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