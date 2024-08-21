В Тольятти сотрудники ППС задержали вора

127

В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении алкогольной продукции на сумму более 18 тысяч рублей.



Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения на которых запечатлен момент кражи.



Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.



В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан.



При опросе 39-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступления, вину в содеянном признал, и пояснил что алкоголь он продал неизвестному мужчине на улице, денежные средства потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





Фото: ГУ МВД СО