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В Тольятти пенсионерка пыталась оформить кредит и переслать свыше 640 тысяч рублей мошенникам

2 июля 2022 10:34
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В Тольятти пенсионерка пыталась оформить кредит и переслать свыше 640 тысяч рублей мошенникам

По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год общественниками Самарской области совместно с руководителями органов внутренних дел, начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо руководителю офиса одного из банков Светлане Сапрыкиной, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у 58-летней местной жительницы.

«Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед,  я убедила женщину не совершать необдуманный поступок - перевод денег неизвестным людям и сообщила о подозрительной сделке в полицию», - поблагодарила Светлана Борисовна сотрудников органов внутренних дел.

20 июня текущего года неустановленные лица, осуществив телефонные звонки на абонентский номер жительницы Центрального района, представились ей сотрудниками банка, сообщили заведомо ложную информацию о том, что с её банковского счёта неизвестные пытаются снять денежные средства, и предложили для сохранности перевести их на безопасный счёт. Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась оформить кредит на сумму 643 000 рублей, но, благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена.

Вручая благодарственное письмо Светлане Борисовне, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 112, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

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