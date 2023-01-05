В Тольятти мужчина проник в припаркованный "Солярис" и похитил сотовый телефон

171

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району за помощью обратился местный житель 1979 года рождения, который рассказал полицейским, что из его автомобиля «Hyundai Solaris» похищен сотовый телефон. Транспортное средство было припарковано возле одного из домов на улице Ульяны Громовой.

На месте происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе опрос потерпевшего и обход прилегающей территории, проверку мест возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Полицейские составили и распространили среди личного состава городского Управления МВД, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного имущества.

Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 38-летний мужчина. Сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, после чего задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении кражи и пояснил полицейским, что когда увидел на приборной панели чужого автомобиля сотовый телефон, решил его похитить для перепродажи. В транспортное средство проник через не закрытую дверь. Похищенное имущество сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия по розыску похищенного имущества