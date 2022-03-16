В Сызрани в течении получаса задержали разбойника с ножом

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Днем ранее до задержания злоумышленник совершил разбойное нападение на водителя такси на территории города.

В дежурную часть отдела полиции №35 Шигонского района МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о разбойном нападении на сотрудницу отделения связи, расположенного в поселке Береговом. Женщина сообщила, что неизвестный, одетый в камуфляжную форму и черную балаклаву, угрожая предметом похожим на нож, открыто похитил денежные средства в размере 12 400 рублей, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Для розыска и задержания нападавшего полицейские незамедлительно ввели план «Перехват». На место происшествия помимо следственно-оперативной группы выехали заместитель начальника ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» майор полиции Марат Хамитов, начальник службы участковых капитан полиции Алексей Рябов и участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Растокин.

Спустя полчаса после совершения преступления, следуя на патрульной машине в сторону поселка Береговой, на малопроезжей проселочной дороге они заметили автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. Учитывая, что по данной дороге редко ездят машины, полицейские приняли решение проверить транспортное средство. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, полицейские перегородили дорогу патрульным автомобилем и подошли к легковушке.

Помимо водителя и пассажира, сотрудники полиции заметили на заднем сиденье человека, по приметам схожего со злоумышленником, которого описывала потерпевшая. Полицейские заблокировали двери автомашины и задержали подозреваемого. При досмотре у мужчины обнаружены нож и деньги.

Никто из находящихся в машине не пострадал. Нож и денежные средства полицейские изъяли в присутствии понятых при задержании.

По данным полиции, подозреваемый - 25-летний уроженец села Усолье ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В ходе опроса он рассказал, что после того, как выбежал из отделения связи, остановил попутную машину и попросил довезти его до соседнего села.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что накануне рано утром задержанный, находясь в салоне отечественной легковушки в качестве пассажира, используя тот же нож в качестве оружия, совершил нападение на водителя 1986 года рождения и открыто похитил его мобильный телефон. Также задержанный подозревается в краже сотового телефона у родственницы.

В отношении подозреваемого следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД.