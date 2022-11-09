В Самарской области осудили членов ОПГ

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УФСБ России по Самарской области в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована причастность активных членов организованной преступной группы:

- Агеева Алексея Каюмовича, 1977 г.р., (лидер ОПГ),

- Григоряна Армена Комунаровича, 1982 г.р.,

- Чергизова Тимура Ахметхановича, 1991 г.р.,

- Кригера Арнольда Вячеславовича, 1977 г.р.,

- Денисова Максима Валерьевича, 1993 г.р.,

- Родионова Родиона Александровича, 1996 г.р.,

к нападению на одного из предпринимателей г. Самары, похищению его личного автомобиля, а также к вымогательству у вышеупомянутого гражданина и его деловых партнёров денежных средств в размере более 2 млн. рублей.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по г. Самаре в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по п. «а, г, д» ч. 2 ст. 161 и п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ с последующим назначением в судебном порядке меры пресечения в виде заключения под стражу.

Промышленным районным судом г. Самары все шестеро фигурантов уголовных дел признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Агеев А.К., Чергизов Т.А., Кригер А.В., Денисов М.В. и Родионов Р.А. приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, Григорян А.К. – к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В результате рассмотрения апелляции Самарским областным судом вынесено определение, согласно которому приговор оставлен без изменений.