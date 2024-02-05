В Самаре трое мужчин избили таксиста

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Инцидент произошёл в Самаре. По предварительной версии, водитель приехал по заказу на Талабаева. Вышли клиенты: мать, отец и ребёнок. Отец стал возмущаться, что надо было подъехать к первому подъезду, но в заказе был указан второй.

Потом мужчина-пассажир отказался пристёгиваться. Начался словесный конфликт.

Как сообщает телеграм-канал «Штефан знает!», таксист попросил семью выйти из машины и отказаться от заказа, а потом написать претензию, чтобы вернуть деньги. Но конфликт продолжился, пассажир позвал друзей и таксиста избили.

Детали происшествия ещё устанавливают полицейские - проводится проверка, пишет TLTgorod.