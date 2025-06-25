Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Twitch собирается уйти из России
Twitch собирается уйти из России
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников

25 июня 2025 10:57
54
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников

В Самаре иностранный студент 2006 года рождения стал жертвой квартирных мошенников в социальных сетях. Молодой человек искал жилье для аренды и наткнулся на объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. “Хозяин” квартиры вел переписку с потенциальным арендатором через мессенджер, убедил его внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения суммы в 15,5 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье. Будьте осторожны при аренде квартир через интернет: никогда не переводите деньги незнакомым людям, не подписывайте договор, не увидев квартиру. Настоящие владельцы недвижимости никогда не просят переводить предоплату через банкомат и всегда готовы показать жилье потенциальным арендаторам. При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец попался на удочку мошенников в Новосибирске
24 июня 2025, 10:54
Тольяттинец попался на удочку мошенников в Новосибирске
Полиция предупреждает о мошенничествах с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Криминал
214
Водитель из Жигулевска хотел купить автозапчасти, но попался на уловки мошенника
23 июня 2025, 11:27
Водитель из Жигулевска хотел купить автозапчасти, но попался на уловки мошенника
Полицейские в очередной раз призывают граждан быть более бдительными при покупке товаров в сети Интернет. Криминал
270
В Отрадном пожилая женщина потеряла 410 тысяч рублей, поверив аферис
22 июня 2025, 10:49
В Отрадном пожилая женщина потеряла 410 тысяч рублей, поверив аферистам
Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета. Криминал
506
В центре внимания
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
25 июня 2025  09:57
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
118
В Самарской области сбит беспилотник
24 июня 2025  23:07
В Самарской области сбит беспилотник
452
Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
24 июня 2025  19:21
Губернатор Вячеслав Федорищев: Комитет Совета Федерации по бюджету провел выездное заседание в Самаре
398
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
254
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
266
Весь список