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В Новокуйбышевске пьяный влез в окно чужого дачного домика и сломал диван

2 июля 2024 12:05
120
В Новокуйбышевске пьяный влез в окно чужого дачного домика и сломал диван

Около половины четвертого утра находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила от дежурного информацию о возможном проникновении на охраняемый объект. В частном доме в садовом некоммерческом товариществе «4 лес», расположенном в пригороде Новокуйбышевска, сработала сигнализация. Стражи правопорядка незамедлительно направились по указанному адресу.

По прибытии росгвардейцы осмотрели домовладение и обнаружили, что окна повреждены: стеклопакеты разбиты и имеются пятна бурого цвета, похожие на кровь. В ходе дальнейшего осмотра объекта патрульные обнаружили внутри мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который помимо окон повредил также мебель, находившуюся в доме. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя 1975 года рождения, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции.

Сумма ущерба, причиненного хозяйке дома, превысила 44,5 тысячи рублей. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» и ч. 1 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Теги: Росгвардия

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