В Красноярском районе мужчину подозревают в убийстве таксиста

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Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 19 февраля 2022 года в дневное время на грунтовой дороге в районе села Водино Красноярского района Самарской области в автомобиле марки «Рено» было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения без признаков жизни. При этом, в салоне транспортного средства имелись следы поджога, что дало следователям основания полагать о наличии у предполагаемого преступника намерений скрыть следы преступления. По подозрению в совершении указанного преступления был задержан мужчина 1994 года рождения.

В ходе допроса мужчина пояснил, что погибший являлся водителем такси, которое прибыло по его вызову ночью того же дня. После прибытия в пункт назначения, находящийся в Безенчукском районе Самарской области, у подозреваемого возник умысел на лишение жизни последнего, реализуя который, он перекрыл доступ кислорода погибшему, после чего, управляя указанным транспортным средством, проследовал на территорию Красноярского района, где попытался уничтожить автомобиль путем поджога и покинул место происшествия.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.