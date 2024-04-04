Шантажисты вымогали 200 тысяч у чапаевца

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В начале июня прошлого года в ГУ МВД России по Самарской области за помощью обратился житель Чапаевска, у которого злоумышленники под надуманным предлогом требовали 200 тысяч рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что ранее судим за кражи и убийство, в связи с чем знает некоторых местных жителей, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков. Одного из знакомых он попросил приобрести запрещенные вещества для собственного употребления. Приятель согласился и назначил встречу на ул. Вокзальной города Чапаевска.

Как пояснила заместитель начальника отдела - заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по г. Чапаевску подполковник юстиции Алла Елисеева: «В условленном месте к заявителю подошли двое малознакомых ему мужчин, ранее судимых за незаконный оборот наркотических средств и мошенничество, и потребовали 200 000 рублей за то, что он хотел приобрести на территории города Чапаевска наркотики. При этом всячески угрожали неприятностями и применением физической силы, сказали, что знают о наличии у него крупной суммы денег, полученной за работу в длительной командировке. Потерпевший пояснил, что деньги хранятся у родственницы и пообещал выплатить требуемую сумму через несколько часов. Злоумышленники отпустили его домой, где местный житель выключил телефон и скрывался. Через несколько дней, когда мужчина воспользовался сотовым телефоном, он получил множество смс с угрозами, испугался и обратился в полицию за помощью».

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, в том числе и ОРМ «Наблюдение», полицейские установили личности злоумышленников, места их возможного нахождения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а,в» ч.2 ст.163 УК РФ. По уголовному делу прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении фигурантов. Один из обвиняемых, находящихся под домашним арестом, скончался накануне передачи дела в суд.