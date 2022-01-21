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Самарец хотел заработать игрой на бирже и лишился более 2 млн рублей

21 января 2022 09:48
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Самарец хотел заработать игрой на бирже и лишился более 2 миллионов рублей

66-летний самарец, работающий сторожем в транспортной организации, нашёл в сети Интернет сайт брокерской компании, связался с администратором, внес вступительный взнос и выбрал пакет акций компании, который решил приобрести.

На указанные «брокером» счета он причислил 1 760 000 рублей. Вскоре злоумышленник сообщил, что его акции принесли большой доход, но чтобы получить крупную сумму, нужно перевести еще 250 тысяч. После того, как мужчина выполнил указание брокера, тот перестал выходить на связь.

Осознав, что его обманули, мужчина сообщил о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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