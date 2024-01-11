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Работница салона красоты в Тольятти вместо инвестиций стала жертвой мошенника

11 января 2024 11:29
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Работница салона красоты в Тольятти вместо инвестиций стала жертвой мошенника

30-летней жительнице Тольятти позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись предложением, работница салона красоты оформила на себя несколько потребительских кредитов. Получив инструкции от «специалиста», женщина перевела на продиктованные счета деньги в сумме более 1 000 000 рублей.

После осуществления финансовых операций, «псевдотрейдер» перестал выходить на связь, тольяттинка понял, что стала жертвой мошенников. О произошедшем она сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.  Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков — одна из самых распространённых уловок аферистов. Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Следует помнить, что компании без лицензии, а тем более никак юридически не оформленные инвестиционные сообщества в соцсетях и мессенджерах, в большинстве случаев оказываются мошенническими. Многие из них внесены в список организаций с признаками нелегальной деятельности: отдать им свои деньги значит почти наверняка их потерять.

Теги: Мошенники

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