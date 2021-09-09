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Продавец поймал фальшивомонетчика в Самаре

9 сентября 2021 11:35
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Продавец поймал фальшивомонетчика в Самаре

Обвиняемого задержали при попытке расплатиться поддельной купюрой в магазине автозапчастей.


Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого местного жителя 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, а так же покушение на аналогичное преступление).
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что мужчина через сеть Интернет заказал два поддельных банковских билета ЦБ РФ номиналом 5000 рублей с намерением сбыть их в торговых точках Самары. Для этого он выбрал два небольших магазина, в которых отсутствовал детектор по проверке подлинности купюр.
Так, в июле текущего года самарец в торговом павильоне на ул. Спортивной приобрел набор сувенирных столовых приборов. Мужчина расплатился за покупку поддельной денежной купюрой, а полученные в качестве сдачи 4200 рублей потратил на личные нужды.


Через некоторое время злоумышленник попытался сбыть вторую поддельную купюру в магазине автозапчастей, расположенном на улице Вилоновской. Благодаря бдительности работника торговой точки, который обратил внимание на яркий цвет и нечеткость серийного номера на банкноте и своевременно вызвал сотрудников полиции, мужчину задержали оперуполномоченные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из ближайшего отдела полиции.
Полицейские изъяли сомнительные денежные средства в торговых точках и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что они поддельные.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: подделка денег фальшивые деньги

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