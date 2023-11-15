При покупке холодильника житель Самарской области отдал мошенникам свыше 40 тысяч

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36-летнего недавно пережившего развод с женой директора одного из обществ с ограниченной ответственностью заинтересовало объявление в социальной сети о продаже холодильника. Находясь у себя дома, мужчина созвонился с продавцом, который заверил о доставке товара через курьера, после поступления за него оплаты.

Используя мобильное приложение, потерпевший осуществил перевод свыше 40 тысяч рублей со своего расчетного счета на указанную продавцом банковскую карту.

Через несколько дней, не дождавшись курьера и не сумев связаться с продавцом, который отключил телефон и удалил аккаунт из соц сети, мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при совершении покупок в сети Интернет.