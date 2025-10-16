Я нашел ошибку
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Новокуйбышевец обокрал соседку, взломав дверь монтировкой

16 октября 2025 11:43
119
Новокуйбышевец обокрал соседку, взломав дверь монтировкой

В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску от местной жительницы 1986 года рождения поступило сообщение о проникновении в ее жилище. Как пояснила полицейским женщина, с вечера она отсутствовала в квартире по месту проживания, а придя утром, обнаружила сломанный замок на входной двери. Поняв, что в помещение кто-то проник, сразу обратилась в полицию.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному в сообщении адресу. Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, которая сообщила, что общая сумма причиненного ущерба превысила 49 000 рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, провели поквартирный обход, установили и опросили возможных очевидцев.

Оперуполномоченные проверили список лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления и проживающих недалеко от квартиры заявителя. Изучив полученные материалы, полицейские предположили, что к хищению может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу безработный 40-летний сосед потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал, что вечером, находясь у себя дома, он употреблял спиртные напитки. Ночью, когда закончились алкоголь и деньги, решил обокрасть соседку, зная, что ее нет дома. Взломав дверь монтировкой, вошел в квартиру, забрал с тумбочки в прихожей золотую цепочку и смарт-часы, после чего скрылся. Цепочку предложил знакомым, а гаджет, будучи в сильном алкогольном опьянении, не вспомнил, куда и как реализовал.

Ювелирное изделие изъято и возвращено владелице. Полицейские проводят мероприятия по розыску смарт-часов.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ему вручена копия обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
