Новокуйбышевец обокрал соседку, взломав дверь монтировкой

119

В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску от местной жительницы 1986 года рождения поступило сообщение о проникновении в ее жилище. Как пояснила полицейским женщина, с вечера она отсутствовала в квартире по месту проживания, а придя утром, обнаружила сломанный замок на входной двери. Поняв, что в помещение кто-то проник, сразу обратилась в полицию.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному в сообщении адресу. Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, которая сообщила, что общая сумма причиненного ущерба превысила 49 000 рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, провели поквартирный обход, установили и опросили возможных очевидцев.

Оперуполномоченные проверили список лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления и проживающих недалеко от квартиры заявителя. Изучив полученные материалы, полицейские предположили, что к хищению может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу безработный 40-летний сосед потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал, что вечером, находясь у себя дома, он употреблял спиртные напитки. Ночью, когда закончились алкоголь и деньги, решил обокрасть соседку, зная, что ее нет дома. Взломав дверь монтировкой, вошел в квартиру, забрал с тумбочки в прихожей золотую цепочку и смарт-часы, после чего скрылся. Цепочку предложил знакомым, а гаджет, будучи в сильном алкогольном опьянении, не вспомнил, куда и как реализовал.

Ювелирное изделие изъято и возвращено владелице. Полицейские проводят мероприятия по розыску смарт-часов.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ему вручена копия обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.