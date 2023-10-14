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Мошенник в Красноярском районе через мобильное приложение на телефон украл 100 тысяч

14 октября 2023 12:49
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Мошенник в Красноярском районе через мобильное приложение на телефон украл 100 тысяч

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратилась жительница Красноармейского района 1990г.р, которая работает в службе безопасности одного из обществ с ограниченной ответственностью, с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка. Он сообщил, что её заявка на денежный кредит одобрена. В свою очередь потерпевшая ответила, что ни каких кредитов не оформляла. Незнакомец сообщил женщине, что она стала жертвой мошенников и посоветовал ей установить на телефон мобильное приложение, чтобы проверить есть ли подобные заявки на кредиты в других банках, так как произошла утечка ее личных данных. Поле чего перевел телефонную линию на якобы работника банка, который с целью «предотвращения совершения в отношении неё мошеннических действий», попросил женщину открыть смс-сообщения поступившие на ее телефон, что она и сделала. В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 100 000р. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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