Грабитель в Новокуйбышевске заранее вызвал такси к месту преступления

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Утром 11 ноября текущего года в полицию от представителя одной из торговых точек, расположенных на проспекте Мира города Новокуйбышевск, поступило сообщение об открытом хищении с витрины продуктов питания. Заявитель уточнил, что злоумышленник, выбежав из магазина, сел на пассажирское сиденье автомобиля и скрылся. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы подозреваемого, описание автомобиля и похищенного, довел информацию до личного состава отдела полиции, направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Прибывшим сотрудникам полиции одна из сотрудниц магазина сообщила, что запомнила регистрационный номер автомобиля, на котором скрылся злоумышленник. Информацию немедленно передали экипажам ДПС. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Во время оперативного мероприятия, объявленного после совершения преступления, в течение часа после получения ориентировки на розыск сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Антон Половинко и капитан полиции Максим Мирцев в потоке машин заметили разыскиваемый автомобиль и приняли меры к его остановке. В салоне транспортного средства на переднем пассажирском сиденье находился мужчина, схожий по описанию с подозреваемом в грабеже, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него похищенное. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу местный житель 1988 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме и пояснил, что заранее вызвал к магазину такси, чтобы скрыться с похищенными товарами, а денежные средства планировал использовать для собственных нужд.