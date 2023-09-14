Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центробанке рассказали, как и для чего можно обратиться в их приемную.
Новая схема обмана: мошенники стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России
Эксперт рассказала, как правильно выйти из него.
15 сентября завершается ретроградный Меркурий
Голкипер нашей команды Иван Ломаев и талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик прогулялись по Набережной, где пообщались с жителями Самары.
Иван Ломаев и талисман «Крыльев» Крыс Лютик пригласили самарцев на игру с «Сочи»
В самой больнице, куда обратилась женщина, не было родильного отделения, однако врачи должны были принять роды, учитывая состояние роженицы.
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
Забота, помощь, и поддержка детей-сирот – важная часть работы Правительства Самарской области.
Представители региона приняли участие в совещании по вопросам социализации детей-сирот в ПФО 
Во врачебной амбулатории выполнен капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение» .
Более 5 тысяч жителей Сергиевского района получают помощь в обновлённой амбулатории
Новый облик участка улицы Самарской и транспортная доступность исторического центра.
Метрострой: станции «Театральная» выходит на новый этап
В текущем году Самарская область, как и годом ранее, заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Правительство региона направит дополнительные усилия на создание комфортных условий для бизнеса
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новая схема обмана: мошенники стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России

14 сентября 2023 22:25
77
В Центробанке рассказали, как и для чего можно обратиться в их приемную.

У мошенников появилась новая схема обмана — они стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России. Но такие письма можно смело отправлять в спам, ведь регулятор по своей инициативе не зовет к себе в гости. Другое дело, если человеку понадобилась личная встреча с представителями ЦБ. Как действовать, говорится в проекте нормативного акта Центробанка. Подробности «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе Банка России.

В Банке России лично примут всех, кто хочет пообщаться с представителями регулятора: и россиян, и иностранцев, и лиц без гражданства, и представителей объединений граждан, включая юридических лиц. Об этом говорится в нормативном акте «О порядке организации и проведения личного приема граждан в Банке России». Подтвердили это «Парламентской газете» и в пресс-службе регулятора.

Согласно новым правилам, прием будет проходить не только в центральном аппарате ЦБ, как сейчас, но и в территориальных учреждениях. Так что приемных станет больше, и чтобы обсудить необходимый вопрос, не придется ехать в Москву, а можно решить на месте.

Также в проекте документа написано, что информация об адресе, режиме работы, порядке и способах предварительной записи на личный прием граждан в Общественной приемной есть на официальном сайте организации. Указаны там и телефоны, по которым можно узнать о работе приемных территориальных учреждений.

В Общественной и региональных приемных Банка России могут использоваться технические средства для аудио- и видеопротоколирования, говорится в проекте. Поэтому в начале приема работник ЦБ обязан не только проверить документ, удостоверяющий личность гражданина, но и уведомить его о том, что разговор будет записываться.

Также в документе пошагово расписан алгоритм приема. Для начала сотрудник в электронной форме оформляет карточку, куда заносит содержание устного обращения и устного ответа, если изложенные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. Если таковая потребуется, заявителю предложат оформить обращение в письменном виде.

Человек может и сразу прийти с письменным заявлением. Сотрудник должен проставить на копии или втором экземпляре отметку о приеме документа с указанием даты, фамилии, инициалов и своей подписью, а затем зарегистрировать его в установленном порядке

Авторы документа написали и о случаях, когда работник Банка России во время личного приема может отказать гражданину в дальнейшем рассмотрении обращения. Сотрудник вправе это сделать, если заявитель уже получил от ЦБ ответ «по существу поставленного в обращении вопроса».

А если гражданин пришел на прием с явными признаками наркотического, токсического или алкогольного опьянения, беседовать с ним и вовсе не будут. Попросят удалиться и агрессивного человека, который находится не в духе.

Сейчас, чтобы попасть на личный прием в Общественную приемную, нужно предварительно записаться, рассказывали «Парламентской газете» в пресс-службе Центробанка. Сделать это можно круглосуточно по телефонам контактного центра, непосредственно в Общественной приемной в часы работы, а также онлайн на официальном сайте в разделе «Контактная информация», кликнув на вкладку «Записаться на прием». Долго ждать встречи не придется, меньше недели. 

Также несколькими способами можно и подать жалобу, уточнили в пресс-службе организации. В электронной форме через интернет-приемную, письмом на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России и лично через Общественную приемную Банка России в Москве по предварительной записи.

Регулятор рассматривает жалобы на все легальные финансовые организации: банки, страховые компании, МФО, ломбарды, брокеров, биржи, НПФ, заверили в пресс-службе. И поделились лайфхаком, как проверить, легально ли работает финансовая организация — на сайте Банка России по ссылке. Среди причин обращений — невозможность оформить полис ОСАГО, отказ в кредитных каникулах или в возврате денег за дополнительные услуги к кредиту, продажа клиенту не того финансового продукта, который он хотел купить.


К сожалению, у мошенников много уловок, чтобы узнать нужные данные и похитить деньги у доверчивых людей. Одна из последних — письма, которые приходят на e-mail якобы от Центробанка с приглашением на личный прием. Для этого жулики используют подменный адрес электронной почты. А в сообщениях к потенциальной жертве обращаются по имени-отчеству и приглашают на прием с указанием времени и настоящего адреса территориального учреждения ЦБ в том регионе, где живет человек. А после этого фальшивые сотрудники банка могут ему позвонить и с помощью разных ухищрений узнать данные платежной карты. Понятно, что такое общение чревато потерей своих кровных.

«Поэтому надо сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним, под каким бы предлогом их ни пытались узнать. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты», — подчеркнули в пресс-службе регулятора. Если человек стал жертвой телефонных мошенников, обнаружил, что кто-то оформил заем на его имя, пострадал от финансовой пирамиды или другой нелегальной организации, то нужно обращаться в любое отделение полиции, посоветовали в ЦБ.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
945
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
419
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
369
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
460
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
358
Весь список