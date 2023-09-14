Новая схема обмана: мошенники стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России

77

У мошенников появилась новая схема обмана — они стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России. Но такие письма можно смело отправлять в спам, ведь регулятор по своей инициативе не зовет к себе в гости. Другое дело, если человеку понадобилась личная встреча с представителями ЦБ. Как действовать, говорится в проекте нормативного акта Центробанка. Подробности «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе Банка России.

В Банке России лично примут всех, кто хочет пообщаться с представителями регулятора: и россиян, и иностранцев, и лиц без гражданства, и представителей объединений граждан, включая юридических лиц. Об этом говорится в нормативном акте «О порядке организации и проведения личного приема граждан в Банке России». Подтвердили это «Парламентской газете» и в пресс-службе регулятора.

Согласно новым правилам, прием будет проходить не только в центральном аппарате ЦБ, как сейчас, но и в территориальных учреждениях. Так что приемных станет больше, и чтобы обсудить необходимый вопрос, не придется ехать в Москву, а можно решить на месте.

Также в проекте документа написано, что информация об адресе, режиме работы, порядке и способах предварительной записи на личный прием граждан в Общественной приемной есть на официальном сайте организации. Указаны там и телефоны, по которым можно узнать о работе приемных территориальных учреждений.

В Общественной и региональных приемных Банка России могут использоваться технические средства для аудио- и видеопротоколирования, говорится в проекте. Поэтому в начале приема работник ЦБ обязан не только проверить документ, удостоверяющий личность гражданина, но и уведомить его о том, что разговор будет записываться.

Также в документе пошагово расписан алгоритм приема. Для начала сотрудник в электронной форме оформляет карточку, куда заносит содержание устного обращения и устного ответа, если изложенные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. Если таковая потребуется, заявителю предложат оформить обращение в письменном виде.

Человек может и сразу прийти с письменным заявлением. Сотрудник должен проставить на копии или втором экземпляре отметку о приеме документа с указанием даты, фамилии, инициалов и своей подписью, а затем зарегистрировать его в установленном порядке

Авторы документа написали и о случаях, когда работник Банка России во время личного приема может отказать гражданину в дальнейшем рассмотрении обращения. Сотрудник вправе это сделать, если заявитель уже получил от ЦБ ответ «по существу поставленного в обращении вопроса».

А если гражданин пришел на прием с явными признаками наркотического, токсического или алкогольного опьянения, беседовать с ним и вовсе не будут. Попросят удалиться и агрессивного человека, который находится не в духе.

Сейчас, чтобы попасть на личный прием в Общественную приемную, нужно предварительно записаться, рассказывали «Парламентской газете» в пресс-службе Центробанка. Сделать это можно круглосуточно по телефонам контактного центра, непосредственно в Общественной приемной в часы работы, а также онлайн на официальном сайте в разделе «Контактная информация», кликнув на вкладку «Записаться на прием». Долго ждать встречи не придется, меньше недели.

Также несколькими способами можно и подать жалобу, уточнили в пресс-службе организации. В электронной форме через интернет-приемную, письмом на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России и лично через Общественную приемную Банка России в Москве по предварительной записи.

Регулятор рассматривает жалобы на все легальные финансовые организации: банки, страховые компании, МФО, ломбарды, брокеров, биржи, НПФ, заверили в пресс-службе. И поделились лайфхаком, как проверить, легально ли работает финансовая организация — на сайте Банка России по ссылке. Среди причин обращений — невозможность оформить полис ОСАГО, отказ в кредитных каникулах или в возврате денег за дополнительные услуги к кредиту, продажа клиенту не того финансового продукта, который он хотел купить.



К сожалению, у мошенников много уловок, чтобы узнать нужные данные и похитить деньги у доверчивых людей. Одна из последних — письма, которые приходят на e-mail якобы от Центробанка с приглашением на личный прием. Для этого жулики используют подменный адрес электронной почты. А в сообщениях к потенциальной жертве обращаются по имени-отчеству и приглашают на прием с указанием времени и настоящего адреса территориального учреждения ЦБ в том регионе, где живет человек. А после этого фальшивые сотрудники банка могут ему позвонить и с помощью разных ухищрений узнать данные платежной карты. Понятно, что такое общение чревато потерей своих кровных.

«Поэтому надо сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним, под каким бы предлогом их ни пытались узнать. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты», — подчеркнули в пресс-службе регулятора. Если человек стал жертвой телефонных мошенников, обнаружил, что кто-то оформил заем на его имя, пострадал от финансовой пирамиды или другой нелегальной организации, то нужно обращаться в любое отделение полиции, посоветовали в ЦБ.

Фото: ru.freepik.com