В технопарке «Жигулёвская долина» прошла конференция по 3D-печати

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В технопарке «Жигулёвская долина» прошла специализированная конференция «Внедрение аддитивных технологий в производственные процессы современного предприятия». Главной целью конференции стала демонстрация существующих возможностей аддитивных технологий, внедренных в реальное производство. Организаторами конференции выступили Минэкономразвития Самарской области, технопарк «Жигулёвская долина», а также эксперт школы управления Сколково Дмитрий Трубашевский.

Аддитивное производство основано на послойном изготовлении изделия по трехмерной модели и применяется в самых разных сферах, от авиации и машиностроения до медицины и моды. Сегодня эта отрасль активно развивается. Помимо пластика и металлов при 3D-печати используются необычные материалы: живые ткани, дерево, керамика, бетон, стекло, сахар, шоколад и другие. Технологии и оборудование постоянно совершенствуются, становятся доступнее.

Технологии 3D-печати активно применяют и резиденты «Жигулевской долины». Компания «Прототип» создает сами принтеры, компания «Армакс» - выпускает универсальные протезы пальцев рук - пользователи могут подогнать протез под свои параметры. Еще один резидент – «3Д Волк» - выпускает нити для 3D-принтеров.

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона, лидер среди технопарков страны. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в технопарке развивается более 300 инновационных проектов.

«Целью создания технопарка «Жигулевская долина» была не только поддержка инновационных компаний и высокотехнологического бизнеса, но и объединение разработчиков и инженеров на одной площадке, чтобы в партнерстве и коллаборациях они создавали еще больше новых технологических продуктов. И подобные мероприятия по самым разным направлениям мы проводим регулярно – они способствуют эффективному взаимодействию и развитию инновационной среды в регионе», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Весь день эксперты, разработчики, интеграторы, инжиниринговые и производственные компании делились практическим опытом и обсуждали вектор развития отрасли. Презентации были посвящены инженерным материалам и оборудованию для аддитивного производства, применению композитов, металлов и керамики, обратному инжинирингу, подходам к технологическому проектированию.

«Сегодня промышленники все чаще обращаются к аддитивным технологиям, потому что видят в них возможность создавать изделия абсолютно любой сложности, которые невозможно произвести традиционными технологиями, – отметил Дмитрий Трубашевский. – Конференция позволяет глубоко и системно рассказать большому количеству потенциальных пользователей о возможностях индустрии.

Большинство спикеров представляли московские компании, которые связаны с аддитивными технологиями, оборудованием и материалами.

Аддитивные технологии призваны оптимизировать производственные процессы, ускорить процесс разработки и апробации новых сложных агрегатов, – прокомментировал спикер Георгий Казакевич, руководитель направления металлической и керамической печати ООО НПО «3Д-Интеграция». – Они открывают конструкторам широкие возможности в оперативном производстве деталей с новой геометрией. Это очень ценно для решения задач импортозамещения, обеспечения технологической независимости страны.

Самарскую область представил заместитель заведующего лабораторией аддитивных технологий Самарского университета Вячеслав Алексеев, рассказавший об опыте применения аддитивных технологий в Инжиниринговом центре университета.

Докладчики охотно отвечали на вопросы аудитории, рассуждали о перспективах аддитивной индустрии, обсуждали проблемы, требующие решения.

«Когда собираются люди, которые живут одной идеей, им всегда есть о чём поговорить и о чём подискутировать. На конференции мне прежде всего интересно было узнать, какие наработки в этой сфере существуют, как они помогают развитию отрасли и в целом способствуют развитию отечественной промышленности», - отметил эксперт в сфере композитных материалов и участник конференции Виктор Ершов.

Большой интерес участников конференции вызвала компактная выставка деталей-прототипов и возможностей обратного инжиниринга с помощью 3D-сканеров. Были представлены стенды Самарского университета, проекта «Логика слоя», Регионального центра инжиниринга, а также резидентов технопарка «Жигулёвская долина» – компаний «Прототип» и «3Д Волк».

«Особая ценность таких конференций – в возможности личного общения с представителями отрасли. Например, сегодня мы познакомились с компанией «3Д Волк», которая производит филаменты, в том числе композиты. Обсуждаем вопросы сотрудничества», - подчеркнул Егор Гладков, руководитель отдела сбыта компании «ВолгоБот».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области