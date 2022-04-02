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В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада

2 апреля 2022 10:34
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В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада

Новая реальность бросает новые вызовы бизнесу. Власти не оставляют в беде предпринимателей и экстренно разрабатывают антикризисные программы, чтобы минимизировать последствия беспрецедентных санкций. Сегодня Правительством РФ предусмотрено более 200 мер поддержки бизнеса. Дополнительная помощь предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается и на уровне Самарской области. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема».

 «Федеральные меры поддержки мы дополняем на уровне региона, - рассказал Дмитрий Азаров. - Увеличиваем капитализацию наших фондов, таких как Фонд поддержки промышленности, Гарантийный фонд Самарской области, чтобы иметь возможность выдавать кредиты предприятиям, гарантии при получении кредитов. Постараемся помочь каждому, но здесь важно, чтобы инициатива шла от самих предпринимателей. Постараемся для каждого подобрать меры поддержки, как региональные, так и федеральные».

Сейчас в Самарской области сохранены все льготные программы кредитования для бизнеса, так же действуют и налоговые льготы. 

Для новых предприятий малого бизнеса, работающих в малых населенных пунктах, ставка УСН снижена в 3 раза. Для ИП, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку», до 31-го декабря 2023 года продлены «налоговые каникулы». Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может получить отсрочку платежей по кредитам, взятым до 1 марта 2022 года. Максимальный срок каникул — полгода. Воспользоваться ими могут также фирмы и ИП, которые в 2020 году уже обращались за кредитными каникулами из-за коронавируса.

Обо всех мерах господдержки предприниматели могут узнать на едином региональном портале господдержки бизнеса mybiz63.ru, где создан специальный раздел антикризисных мер. Минэкономразвития создал различные онлайн - площадки для консультаций. Также с 9:00 до 22:00 задать любые вопросы, связанные с ведением своего дела, можно и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Сейчас на него поступает около 50 звонков в день. За консультацией и оформлением заявки на получение поддержки предпринимателей ждут также в центре «Мой бизнес». Он находится в Самаре по адресу ул. Молодогвардейская, 211.

В особой поддержке нуждаются и крупные игроки рынка. Флагман отечественного автопрома – АвтоВАЗ - столкнулся со сложностями в связи с кризисом полупроводников и несправедливыми санкциями. По словам, Дмитрия Азарова, завод получит федеральную поддержку и помощь регионального правительства. Уже сейчас предприятие работает над изменением цепочек логистики, импортозамещением комплектующих.

«Все сделаем для того, чтобы наше крупнейшее предприятие ритмично работало, - сказал Дмитрий Азаров. - Хочу подчеркнуть, что крупнейший трудовой коллектив области находится в фокусе внимания не только региональной власти, но и федерального правительства. Мы на постоянной связи с Министром промышленности РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым, он предпринимает все усилия, чтобы обеспечить АвтоВАЗ ритмичной работой».

Рассказывая о работе других крупнейших предприятий региона, таких как РКЦ «Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов», Дмитрий Азаров подчеркнул, что они работают в штатном режиме и обеспечены заказами на годы вперед.

В последние недели шесть важнейших производств региона дополнительно внесли в федеральный список системообразующих. Теперь им доступен правительственный антикризисный пакет, в том числе госгарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.  Это гарантирует реализацию производственных планов и инвестпроектов, а значит – стабильность для трудовых коллективов.  

В регионе работает штаб по устойчивому развитию экономики, который находится на постоянной связи с ведущими предприятиями региона и помогает им решать возникшие сложности. Так по некоторым отраслям формируются новые каналы поставки комплектующих и деталей.

 «Уверен, в кратчайшие сроки будут выработаны новые логистические цепочки, подходы к управлению, меры поддержки по различным отраслям, что, собственно, сегодня и происходит», - подчеркнул губернатор.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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