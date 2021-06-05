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В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест

5 июня 2021 12:25
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В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании «Феррони» — крупнейшей компании по производству металлических дверей и комплектующих к ним в России. Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта «Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд. рублей и создание почти 1500 новых рабочих мест.

«Мы давно сотрудничаем с самарским регионом. Уже этим летом запускается площадка, на которой сейчас проходят пуско-наладочные работы. Первый опыт взаимодействия был успешным. Мы получили достаточную поддержку, нам здесь комфортно, и мы надеемся, что наше дальнейшее взаимодействие будет таким же эффективным, что даст ускорение и нашим планам по развитию», — отметила генеральный директор компании «Феррони Тольятти» Марина Павлова.

Напомним, Правительство Самарской области приложило немало усилий для того, чтобы инвесторы выбрали Самарскую область для реализации этого масштабного проекта. Инвесторам было обеспечено полное сопровождение проекта со стороны профильных министерств. На Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области проект получил одобрение Губернатора, и уже сегодня идет подготовка к запуску. 

В настоящее время реализация проекта находится на завершающей стадии. Открытие крупнейшего производства металлических дверей в России, экспортера, поставляющего продукцию более чем в 20 стран мира, запланировано на июль 2021 года. Создание почти 1500 рабочих мест позволит улучшить ситуацию на рынке труда и будет способствовать повышению благосостояния жителей региона. 

Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом «Сколково» и компанией «Феррони», которая планирует продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области — Технопарка «Жигулёвская долина». В результате подписания соглашения компании «Феррони» может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда «Сколково». Компания сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.

Теги: Дмитрий Азаров ПМЭФ-2021 рабочие места

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