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В Самарской области федеральный проект «Производительность труда» набирает обороты

4 августа 2025 17:42
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К нему присоединились еще 4 предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» (в составе нацпроекта «Эффективная экономика и конкурентоспособность») продолжает активно расширять свое присутствие в Самарской области. Общее число участников в регионе более 200 компаний.

Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Новые участники представляют ключевые несырьевые секторы экономики региона – обрабатывающую промышленность, производство строительных материалов и товаров народного потребления, подтверждая отраслевое разнообразие проекта.

Так, ООО «Полимет» (г. Тольятти) обеспечивает предприятия металлургии, литейного производства и машиностроения современными материалами, оборудованием и инновационными технологиями. Активная научно-исследовательская деятельность – визитная карточка предприятия.             ЗАО «Чистая Вода» (г. Самара) известна контролем качества продукции и услуг, обслуживая десятки тысяч семей и организаций. ООО «ТМЗ» (г. Тольятти) специализируется на производстве комплектующих для автомобилей (основные клиенты: АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, УАЗ и др.), являясь важным звеном регионального автопрома. Компания «5С Окна» (г. Тольятти) производит светопрозрачные конструкции (окна, двери из ПВХ, фасады из алюминия).

«Расширение пула участников федерального проекта – закономерный результат демонстрации его реальной эффективности, – прокомментировал событие Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области. – Вступление в проект компаний новых участников – это важный шаг для повышения их конкурентоспособности. Мы видим запрос на оптимизацию процессов не только в традиционно сильных для региона обрабатывающих производствах, это - 67% участников, но и в других секторах. Наша общая цель – чтобы все 208 участников получили значимый экономический эффект от внедрения бережливых технологий».

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

 

Фото:   минпромторг СО

Теги: Самара

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