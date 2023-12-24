в Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана

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В Россию завезли вторую партии азербайджанских столовых яиц в количестве 18 т (306 000 штук), сообщили в Россельхознадзоре.

Товар поступил 21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», уточнили в ведомстве.

Первая партия из 612 000 столовых яиц (36 т) была ввезена из Азербайджана в Россию 19 декабря.

Решение об открытии рынка РФ для экспорта пищевого яйца из Азербайджана власти приняли в ноябре по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

По данным Росстата, цена на куриные яйца в стране в декабре выросла на 4,23%. В годовом выражении за год стоимость одного десятка яиц увеличилась на 42,41% и составляет сегодня в среднем по стране 104,23 руб., пишут Ведомости.

В декабре правительство одобрило обнуление ввозной пошлины на куриное яйцо с 1 января по 20 июня 2024 г. Сейчас ее размер составляет 15%.

Стабилизация цен на куриные яйца может произойти после Нового года, заявили 20 декабря в Минсельхозе России. Этому будут способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине, отметили в ведомстве. В течение следующих недель ожидаются также поставки яиц из Турции.