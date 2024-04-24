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В России предложили маркировать все товары параллельного импорта

24 апреля 2024 09:56
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В России предложили маркировать все товары параллельного импорта, чтобы отличать оригинал от фейка

Торгово-промышленная палата предложила ФАС ввести обязательную маркировку всех товаров, которые завозятся в Россию по параллельному импорту.

Это помогло бы отличить оригинальную продукцию от фейковой, импорт которой тоже заметно вырос.

Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта, с которой сталкиваются многие отечественные компании, которые продают иностранные товары, маркетплейсы и покупатели — это увеличение объемов ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров.

Из доклада ФАС

Торгово-промышленная палата также считает, что компании должны отчитываться о введении в оборот завозимой продукции, вплоть до реализации конечному потребителю.

Роспотребнадзор поддержал идею расширения маркировки. Представители бизнеса выступают против.

Маркировка парфюмерной продукции, а также некоторых видов одежды, работающая уже несколько лет, показывает, что контрафакту это не мешает — на него точно так же наносят знаки и продают.

Представитель российской парфюмерно-косметической ассоциации

Вводить маркировку продукции параллельного импорта «бессмысленно, затратно, плюс возникает много вопросов относительно реализации такого подхода», сообщил представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, пишут Известия.

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