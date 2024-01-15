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Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%

15 января 2024 10:58
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Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%

Доля сделок по покупке вторичного жилья в России за предыдущий месяц снизилась до рекордных 38%, рассказали в понедельник, 15 января, в федеральной компании «Этажи».

По словам экспертов, такой низкой доли спроса на вторичном рынке не было даже весной 2022 года, когда были еще более высокие ипотечные ставки, однако действовали они менее продолжительное время, поэтому спрос сильно не успел просесть.

«Весной 2022 года доля спроса на вторичном рынке была на уровне 41,2–54,7% от общего объема сделок, в прошлом месяце она снизилась до 38%», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Как отметил Иванов, при этом доля спроса на новостройки стабильно растет восемь месяцев подряд, начиная с апреля 2023 года, когда она составляла всего 24,3%, а к январю 2024 года увеличилась до 41,5%. Стабильно высокой остается доля спроса и на загородную недвижимость: в прошлом месяце она была 20,5%, а в январе прошлого года — 19,1%.

«Основными катализаторами спроса на первичном и загородном рынке сейчас выступают более низкие ипотечные ставки, а в индивидуальных домах еще и более доступная, чем в квартирах, цена квадратного метра», — добавляет эксперт.

Иванов отметил, что в нынешних рыночных условиях доля спроса на вторичном рынке продолжит сокращаться, а всё больше покупателей будут стараться успеть оформить ипотеку по льготным ставкам, пишут "Известия".

«Готовое жилье будут приобретать те, кто улучшают жилищные условия после продажи своей квартиры и им требуется небольшая сумма заемных средств, а также те, кто не имеет возможности дожидаться завершения строительства дома при приобретении новостройки», — подытожил Иванов.

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