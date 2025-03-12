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Спрос на курьеров за год вырос почти на треть

12 марта 2025 11:51
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Спрос на курьеров за год вырос почти на треть

Аналитики Авито Работы разобрали, как изменились спрос на услуги курьеров и динамика зарплатных предложений для соискателей в сфере доставки зимой 2024/2025. По данным исследования, с декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет половину (50,5%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте. Вторыми по популярности среди работодателей стали пешие курьеры, на которых пришлось 16,7% вакансий. Велокурьеры занимают 13,2% рынка доставки, а доля курьеров на самокате составила 11,6%.

Наибольший рост дохода, указанного в вакансиях, был зафиксирован среди курьеров на автомобиле — средние зарплатные предложения для них увеличились на 68% по сравнению с прошлой зимой. Средний заработок, предлагаемый новым соискателям, зимой текущего года составил 130 280 руб/мес. Важно отметить, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы: в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.

Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров объясняется тем, что водители имеют возможность обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов — это делает их особенно востребованными среди работодателей.

Также рост зарплатных предложений зафиксирован в сегменте доставки на самокате — на 12% за год. Средний уровень предлагаемого заработка достиг 66 492 руб/мес. Курьеры на самокатах особенно востребованы в крупных городах, где они обеспечивают более быструю доставку в условиях загруженных улиц.

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