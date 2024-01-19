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Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку

19 января 2024 09:18
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Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку

Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

По итогам 2023 года эти продукты подешевели на 18,8 процента, 15,8 процента и 9,6 процента соответственно. В пятерку товаров с наиболее сильной дефляцией также вошли градусник (минус 7,2 процента) и телевизор (минус 6,4 процента).

Цены на монитор для настольного компьютера снизились на 6,2 процента, на вермишель — на 4,2 процента. Стиральные машины подешевели по итогам прошлого года на 3,7 процента, а макароны — на 3,63 процента. Кроме того, на 3,6 процента уменьшилась стоимость полиса-каско.

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