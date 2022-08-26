Я нашел ошибку
Главные новости:
Свободный вход на знаковые отечественные премьеры. 
27 августа в кинотеатре «Художественный» - акция «Ночь кино»
Отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и освобождённым территориям.
«Единая Россия» подготовила изменения в народную программу
Оранжевый уровень задолженности.
Должники «РКС-Самара» в конце августа получат нестандартные уведомления
Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022»
Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022»
Ольга Гальцова: "Выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща"
Ольга Гальцова: "Выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща"
В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции
В Тольятти пресекли незаконный оборот алкогольной продукции
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.77
-0.23
EUR 59.6
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022

26 августа 2022 13:55
66
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022

На площадке яркого и масштабного фестиваля набережных «ВолгаФест-2022» проходит ярмарка товаров региональных производителей. Сувенирная продукция, одежда для детей и взрослых, игрушки, украшения – это и многое другое могут в эти дни приобрести жители и гости региона.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и формирования комфортного делового климата в регионе. Как отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, является важным фактором стабильности для региональной экономики.

Ярмарки, как инструмент поддержки плательщиков налога на профессиональный доход, уже третий год организует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». Подобные события традиционно проходят в преддверии Нового года, Международного женского дня, в начале осени. Кроме того, ярмарки продукции самозанятых встраиваются в крупные городские, региональные мероприятия и фестивали: «ВолгаФест», Российская студенческая весна, День города и другие.

Каждый участник ярмарки получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории, а значит найти новых покупателей, пообщаться с единомышленниками.

Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 130 тысяч человек. Из них примерно 20% – это люди, создающие различные изделия своими руками. Именно для таких маленьких производств ярмарки являются одним из наиболее востребованных инструментов развития. В этом году Минэкономразвития России отметило их как одну из наиболее успешных практик страны по поддержке самозанятых.

«Параллельно с ростом числа самозанятых, официально зарегистрированных в Самарской области, мы расширяем перечень инструментов поддержки, направленных на развитие проектов пользователей специального налогового режима. Самозанятые могут обращаться в Гарантийный фонд за льготными микрозаймами под 1% годовых, участвовать в образовательных программах, учиться у опытных наставников, пользоваться маркетинговыми и многими другими услугами, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На участие в ярмарке «ВолгаФеста» поступило более 200 заявок. За время фестиваля свою продукцию смогут представить 25 самозанятых из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска и с.Богатырь.

Я участвую в ярмарке «Мой бизнес 63» уже не в первый раз. Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов, люди восхищаются изделиями участников и тем, что в регионе так много талантливых людей! Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки по региону, – отметила самозанятая Алена Брыксина.

На ярмарке я представляю свой бренд одежды и обуви для детей. Мы создаем пинетки, бурки, тапочки из натуральных материалов. Благодарю проект «Мой бизнес 63» за возможность участвовать в такой ярмарке. Это очень важная мера поддержки для творческих проектов, – подчеркнул участник ярмарки Карен Микаелян.

Я занимаюсь печатной продукцией: создаю стикеры, постеры и разные аксессуары. Рада, что удалось принять участие в этом проекте, выставиться бесплатно и найти новых клиентов, – сказала Кристина Юлина.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022, 13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
Это связано с перевооружением теплотрассы по ул. Гаражной. Транспорт
43
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022, 21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Экономика
291
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022, 19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке. Экономика
335
В центре внимания
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
48
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
50
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
293
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
336
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
25 августа 2022  12:12
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
265
Весь список