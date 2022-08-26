Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022

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На площадке яркого и масштабного фестиваля набережных «ВолгаФест-2022» проходит ярмарка товаров региональных производителей. Сувенирная продукция, одежда для детей и взрослых, игрушки, украшения – это и многое другое могут в эти дни приобрести жители и гости региона.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и формирования комфортного делового климата в регионе. Как отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, является важным фактором стабильности для региональной экономики.

Ярмарки, как инструмент поддержки плательщиков налога на профессиональный доход, уже третий год организует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». Подобные события традиционно проходят в преддверии Нового года, Международного женского дня, в начале осени. Кроме того, ярмарки продукции самозанятых встраиваются в крупные городские, региональные мероприятия и фестивали: «ВолгаФест», Российская студенческая весна, День города и другие.

Каждый участник ярмарки получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории, а значит найти новых покупателей, пообщаться с единомышленниками.

Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 130 тысяч человек. Из них примерно 20% – это люди, создающие различные изделия своими руками. Именно для таких маленьких производств ярмарки являются одним из наиболее востребованных инструментов развития. В этом году Минэкономразвития России отметило их как одну из наиболее успешных практик страны по поддержке самозанятых.

«Параллельно с ростом числа самозанятых, официально зарегистрированных в Самарской области, мы расширяем перечень инструментов поддержки, направленных на развитие проектов пользователей специального налогового режима. Самозанятые могут обращаться в Гарантийный фонд за льготными микрозаймами под 1% годовых, участвовать в образовательных программах, учиться у опытных наставников, пользоваться маркетинговыми и многими другими услугами, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На участие в ярмарке «ВолгаФеста» поступило более 200 заявок. За время фестиваля свою продукцию смогут представить 25 самозанятых из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска и с.Богатырь.

– Я участвую в ярмарке «Мой бизнес 63» уже не в первый раз. Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов, люди восхищаются изделиями участников и тем, что в регионе так много талантливых людей! Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки по региону, – отметила самозанятая Алена Брыксина.

– На ярмарке я представляю свой бренд одежды и обуви для детей. Мы создаем пинетки, бурки, тапочки из натуральных материалов. Благодарю проект «Мой бизнес 63» за возможность участвовать в такой ярмарке. Это очень важная мера поддержки для творческих проектов, – подчеркнул участник ярмарки Карен Микаелян.

– Я занимаюсь печатной продукцией: создаю стикеры, постеры и разные аксессуары. Рада, что удалось принять участие в этом проекте, выставиться бесплатно и найти новых клиентов, – сказала Кристина Юлина.