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Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты

1 ноября 2021 11:25
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Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты

Соответствующее решение в понедельник, 1 ноября, принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Особенно это актуально сейчас, в период нерабочих дней, когда из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции все учреждения культуры региона закрыты и не принимают посетителей. 
Чтобы поддержать региональные организации, подведомственные министерству культуры Самарской области, и не допустить падения доходов их работников, пострадавших в период ограничений, по инициативе Губернатора были приняты дополнительные меры поддержки. 


«Уже выпущен пакет мер для поддержки предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в период нерабочих дней и понесли потери. Они могут ими воспользоваться в полной мере. Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы не можем оставить людей, все наше творческое сообщество без внимания и заботы. Именно поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Деятелям культуры, безусловно, сейчас очень сложно. Поэтому мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки». 
Все выплаты будут произведены уже в текущем году. При этом важно, что госучреждениям культуры Самарской области будут компенсированы расходы на зарплаты, которые они понесли, начиная с сентября. 
Руководитель области выразил уверенность в том, что жители региона проявят сознательность и сделают прививки от коронавируса, чтобы снизить темпы распространения инфекции. «Если мы сформируем общественный иммунитет, сделав вакцину, если мы будем следовать всем рекомендациям эпидемиологов, врачей – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, – мы сможем снизить темпы распространения коронавируса. А значит появится возможность для работы всех без исключения отраслей экономики, в том числе, учреждений культуры», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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