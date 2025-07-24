Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

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Президент России Владимир Путин утвердил закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для безналичных платежей.

Согласно документу, размещённому на официальном портале опубликования правовых актов, банки обязаны обеспечить клиентам возможность использовать универсальный платёжный код и совершать операции с цифровым рублём.

На первом этапе, с 1 сентября 2026 года, требование будет касаться крупнейших банков, системно значимых участников рынка и продавцов с годовой выручкой свыше 120 млн рублей.

С 2027 года обязательства распространятся на банки с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой от 30 млн рублей в год, а с 2028 года — на остальных участников рынка.

Оператором системы станет Национальная система платёжных карт (НСПК), услуги которой будут предоставляться бесплатно, пишет РТ.