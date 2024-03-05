Правительство начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль

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В правительстве России рассматривается вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот. Об этом сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года <…> Изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога», — говорится в материале. В настоящее время ставка НДФЛ составляет 13% для доходов менее пяти миллионов рублей в год и 15% для доходов, превышающих эту сумму. Предполагается, что ставки могут быть пересмотрены вверх, но точные цифры пока не разглашаются.

Кроме того, планируется внедрение налоговых льгот для граждан с низкими доходами и для компаний, осуществляющих капитальные вложения. Отмечается, что это может стимулировать инвестиционную активность в экономике страны, пишет Ура.ру.