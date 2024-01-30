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Покупатели «вторички» предпочитают квартиры попросторнее

30 января 2024 13:37
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покупатели «вторички» предпочитают квартиры попросторнее

В отличие от рынка новостроек, где в 2023 году опережающими темпами росли спрос и цены на самые маленькие квартиры, на вторичном рынке московского региона покупатели выбирали жилье более адекватных площадей. За МКАД, в Новой Москве,  трехкомнатные квартиры подорожали даже больше, чем однокомнатные, подсчитали в Аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Так, за 2023 годквадратный метр на вторичном рынке «старой» Москвы подорожал в среднем на 7,6%, до 270 409 рублей. При этом однокомнатные квартиры выросли в цене на 9,8%, до 276 239 рублей за кв. м в среднем. Двухкомнатные лоты не сильно отстали от однушек, прибавив за год 8,5% (до 268 522 рублей за кв. м). Трехкомнатные квартиры подорожали на6,2% (до 255 232 рублей за кв. м).

В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья за последний год увеличилась на 3,9%. По состоянию на конец 2023 г. готовые квартиры в ТиНАО стоили 203 844 рублей за кв. в среднем. При этом вторичные однокомнатные квартиры в Новой Москве подорожали за год только на 3,3% (до 210 427 рублей за кв. м в среднем). На первом месте по темпам роста цен – двушки, подорожавшие на 4% (до 201 420  рублей за кв. м), на втором -трешки (+3,7%, до 192 390 рублей за кв. м).

Наименьший прирост цен на вторичном рынке по итогам 2023 года зафиксирован в Подмосковье, где квартиры подорожали на 2%, до 153 709 рублей за кв. м в среднем по состоянию на конец года. Здесь, как и в «старой» Москве, в лидерах однокомнатные квартиры (+2,8%до 165 856 рублей за кв. м в среднем), но двушки показали почти аналогичную ценовую динамику (+2,4%до 165 856 рублей за кв. м). Трехкомнатные за год прибавили1,5% (до 148 102 за кв. м в среднем).

«Популярность крохотных квартир в новостройках объясняется сильно завышенным уровнем цен на первичном рынке - люди просто не могут себе позволить жилье нормальной площади. Кроме того, на «первичке» много инвесторов, у которых как раз небольшие форматы являются самыми востребованными. На вторичном рынке жилье доступнее, поэтому здесь люди могут позволять себе относительно просторные семейные форматы – для жизни, а не для инвестиций. Особенно за МКАД, в Новой Москве, куда мигрируют покупатели, которым не по карману просторное жилье в «старой» Москве», – комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

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