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Офлайн-ритейл добивается ужесточения правил работы маркетплейсов

14 июля 2025 21:56
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Офлайн-ритейл добивается ужесточения правил работы маркетплейсов

Ритейлеры настаивают на необходимости доработать принятый на прошлой неделе Госдумой в первом чтении законопроект о платформенной экономике, который в том числе регулирует работу маркетплейсов. Они считают, что в документе так и не было четко прописано самого важного — запрета онлайн-площадкам в одностороннем порядке, без согласия селлеров проводить акции, пишет Коммерсантъ.

В частности, союз просит запретить маркетплейсам менять цену на товары без согласия селлеров, ограничить объем субсидирования ценовых акций со стороны площадок суммой не выше 5% от годового товарооборота платформы, установить паритет отрасли с федеральным законом «О торговле», приравнять пункты выдачи заказов (ПВЗ) к офлайн-магазинам. В Госдуме не ответили на запрос “Ъ”.

Вмешательство государства в стандартные маркетинговые программы лояльности создаст в перспективе негативный прецедент для всей отрасли торговли, поскольку такие механизмы работы с клиентской базой и товарными остатками практикует весь ритейл вне зависимости от канала продаж, настаивает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В Wildberries отмечают, что скидка от маркетплейсов помогает селлерам продавать больше, не теряя прибыль. В Ozon также выступают за сохранение рыночного подхода. А в «Яндекс Маркете», напротив, считают необходимым включить в законопроект о платформенной экономике пункт об ограничении инвестиций маркетплейсов в скидки.

 

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