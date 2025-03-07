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На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании

7 марта 2025 13:15
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На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании

В самарском центре «Мой бизнес» состоялась очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная для развития взаимовыгодного сотрудничества между АО «Транснефть-Приволга» и предприятиями нашего региона.

На мероприятии представители «Транснефть-Приволга» представили широкий спектр выпускаемой продукции, озвучили актуальные потребности в услугах. Предприниматели – участники встречи, в свою очередь, получили уникальную возможность узнать о нуждах предприятия из первых уст и рассмотреть перспективы долгосрочного партнерства.

Регулярную работу ярмарки поставщиков поручил наладить губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.

Такие встречи помогают выстраивать эффективные кооперационные цепочки между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Крупные компании презентуют условия сотрудничества, демонстрируют потребность в товарах и услугах, а малые и средние предприятия получают реальную возможность договориться о поставках с индустриальным партнером.

«Компания представила запрос на актуальные услуги и потребности в рамках закупок и подрядных работ. Когда крупный бизнес демонстрирует открытые условия сотрудничества, мы получаем совместное развитие каждой компании и вследствие этого — экономики региона в целом. Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для новых, взаимовыгодных проектов», — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важной частью мероприятия стали переговоры в формате В2В, где организации смогли презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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