Минфин опроверг снижение доходов бюджета

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, что по итогам конца марта в казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей.

"Да, мы видим, идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", – заявил Cилуанов.

Эти слова стали ответом на публикации ряда изданий, которые уже пишут про резкое снижение доходов бюджета, пишет Смотрим.