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Медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре с начала года снизилась на 6,7%

3 июля 2025 10:50
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медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре с начала года снизилась на 6,7%

По данным сервиса Яндекс Аренда, в Самаре медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 г. составила 28 000 руб. За месяц медианная ставка увеличилась на 1,2%, а с начала года снизилась на 6,7%.  

Число сдаваемых квартир в Самаре сократилось на 2,3% в июне и выросло на 36,9% за 6 месяцев. Интерес к съемным квартирам в мегаполисе растет — как за месяц, так и с начала 2025 г. Так, в течение июня число просмотров объявлений о сдаче недвижимости увеличилось на 17,6%, а с начала года — на 44,3%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 г. составила 34 000 руб. в среднем по городам-миллионникам. В течение первого месяца лета показатель вырос на 1,7%, а с начала года сократился на 6,3%. 

«Предложение сдаваемого жилья в 16 мегаполисах немного снизилось — на 2,3%. Сокращение экспозиции связано с ростом активности арендаторов. С увеличением спроса наиболее недорогие квартиры начали быстрее находить своих жильцов, а более высокобюджетные варианты остаются в экспозиции дольше. Это и привело к небольшому росту медианной ставки в течение месяца. Предложение съемного жилья в течение полугода, напротив, выросло. В среднем по всем миллионникам — на 22,5%. Экспозицию пополнили как квартиры из вчерашних новостроек, так и нераспроданные лоты со вторичного рынка, в том числе недорогие варианты массового сегмента. Эта тенденция привела к снижению ставки за 6 месяцев», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда. 

Количество просмотров объявлений о сдаче в среднем по городам-миллионникам за июнь выросло на 4,4%, с начала года — на 26,6%.

В течение месяца более ощутимо медианная ставка выросла в Санкт-Петербурге (+10,9%; 47 000 руб.). Рост цены сопровождало сокращение экспозиции в течение июня (-4,2%). Дополнительным стимулом роста мог стать выход на рынок квартир из более дорогих проектов. Также медианная ставка наиболее значительно увеличилась в Воронеже (+5,3%; до 24 000 руб.) и Волгограде (+4,8%; до 26 000 руб.).

Сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в июне 2025 г. отмечалось в двух миллионниках: Челябинске (-3,2%; до 25 000 руб.) и Краснодаре (-2,7%; до 27 000 руб.). 

За 6 месяцев 2025 г. медианная ставка съемного жилья сократилась почти во всех городах-миллионниках. Исключением стали только Санкт-Петербург, который по итогам июня 2025 г. показал полугодовой рост на 2,1% (47 000 руб.), и Уфа, где медианная стоимость сдаваемых квартир выросла на 1,3% (26 000 руб.). 

В остальных мегаполисах медианная ставка долгосрочной аренды снижалась либо демонстрировала стагнацию. Наиболее значительное сокращение стоимости было зафиксировано в Челябинске (-15,3%; до 25 000 руб.). Снижение цены сопровождал ощутимый рост экспозиции — на 28,6% в течение полугода. Также медианная ставка долгосрочной аренды наиболее значительно снизилась в Волгограде (-14,1%; до 26 000 руб.) и Ростове-на-Дону (-12%; до 30 000 руб.). 

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