Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год

139

Поставки испанского вина в Россию в сентябре достигли 916 тонн. Это является максимальным показателем за 2025 год, пишет РИА Новости на основе данных Евростата.

За сентябрь в Россию импортировали 916,3 тонны испанских вин против 829 тонн в августе (рост на 11%). Показатель выше был лишь в октябре прошлого года, когда в Россию ввезли 977 тонн алкогольного напитка из Испании.

Крупнейшими поставщиками вина в РФ по результатам сентября стали Италия (5,7 тысячи тонны напитка), Латвия (2,4 тысячи тонн) и Польша (1,7 тысячи тонн).

При этом больше всех свои поставки вина в Россию нарастила Германия, поставив в сентябре 1,15 тысячи тонн слабоалкогольного напитка.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что розничные продажи алкоголя в РФ (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились в январе-октябре 2025 года на 10,3% в годовом выражении, до 165,2 миллиона декалитров.