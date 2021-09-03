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Инициатива Дмитрия Азарова о выплатах медработникам поддержана руководством федерального учреждения клиник медуниверситета

3 сентября 2021 11:45
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Инициатива Дмитрия Азарова о выплатах медработникам поддержана руководством федерального учреждения клиник медуниверситета

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Самарского государственного медицинского университета  Александр Колсанов договорились о поддержке медицинских работников федерального учреждения клиник медуниверситета в размере 10 тысяч рублей единовременно по аналогии с региональной выплатой.

Напомним, губернатором Самарской области на днях было принято решение о дополнительной поддержке медицинских работников региональной государственной системы здравоохранения – людей,  которые стояли и стоят на защите здоровья земляков в условиях напряженного периода пандемии. Кроме того, глава региона обратил внимание коллег федеральных медицинских учреждений, что их коллективы внесли не меньший вклад в нормализацию ситуации в регионе. 

«Считаю было бы справедливым в этот период синхронизировать меры поддержки медикам, которые в вашем лечебном учреждении – в клиниках медуниверситета ведут работу по борьбе с пандемией и защищают здоровье людей, моих земляков», - обратился Дмитрий Азаров к ректору Самарского государственного медицинского университета. 

Александр Колсанов в свою очередь подтвердил ожидания губернатора. «Клиники медуниверситета  - учреждение федеральное, но с первых дней пандемии мы включились в помощь самарцам.  Мы приняли решение о том, чтобы поддержать вашу инициативу и выплатить нашим сотрудникам – медикам Клиник СамГМУ денежную поддержку в таком же размере», - поддержал губернатора ректор Самарского государственного медицинского университета. Кроме того, он озвучил предложение расширить категорию получателей федеральной структуры в лице доцентов, ассистентов, профессоров – ученых, которые совмещали ставки практикующих докторов при работе с ковид пациентами. 

Дмитрий Азаров поблагодарил за такую позицию Александра Колсанова, подчеркнув, что важность синхронизации усилий по защите здоровья людей. «Огромный вклад вносит в здравоохранение региона ваша помощь и переоценить ей невозможно. Знаю тысячу людей благодарных именно вашему учреждению. Спасибо за ответственное решение», - поблагодарил глава региона и передал всему коллективу огромные слова благодарности.

Выплата сотрудникам СамГМУ будет произведена в период 7-10 дней.

Теги: выплаты Дмитрий Азаров медработники СамГМУ

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