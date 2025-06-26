«Финансовый десант» высадился на самарском предприятии

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Первая в этом году региональная межведомственная лекция «Финансовый десант» состоялась на Самарском инновационном предприятии радиосистем. Событие организовано в рамках Всероссийской Эстафеты «Мои финансы» и Плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и финансовой культуры населения Самарской области в 2025 году. Эксперты ответили на актуальные вопросы в сфере финансовой и налоговой грамотности.

Как накопить средства для долгосрочных целей, например, для будущей пенсии или особых жизненных ситуаций, рассказала главный консультант управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области Елена Ладыженко. «Финансовая грамотность напрямую влияет на производительность труда сотрудников предприятий», — отметила Ладыженко и презентовала Программу долгосрочных сбережений.

Напомним, что Программа долгосрочных сбережений — это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и делает добровольные взносы. Государство софинансирует эти взносы, то есть вкладывает дополнительные деньги. НПФ инвестирует средства, обеспечивая доходность вложений.

Представитель региональной налоговой службы рассказала о преимуществах электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина подробно остановилась на способах подключения к сервису и оплаты имущественных налогов. Также она разъяснила возможность оплаты налогов за своих несовершеннолетних детей, если они являются собственниками имущества, через опцию «семейный доступ» в своем «личном кабинете».

Еще участники встречи узнали о программе «Семейная ипотека» по льготной ставке благодаря мерам господдержки от эксперта Банка НОВИКОМ. «На данной встрече мы рассказали о прозрачных и понятных условиях «Семейной ипотеки» без «подводных камней» и комбинированных ставок», – подчеркнул Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре.

«Мы передовое и динамичное предприятие, потому все новшества всегда приветствуем и благодарим за полученные знания», – поделились впечатлениями работники предприятия.

Фото предоставлено министерством финансов Самарской области.